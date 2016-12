Dios no se ha cansado de ti

Devocional

Todos tenemos cosas de nuestro carácter o forma de ser que no son de nuestro agrado, a veces hay temporadas en donde eso que tanto nos disgusta de nosotros mismos sale a relucir muy seguido.

A veces tendemos a frustrarnos porque vemos que eso que nos disgusta de nosotros sigue allí, quizá hemos orado mucho para no ser de esa forma o no actuar de esa otra y siempre terminamos tarde o temprano cometiendo los errores que quisiéramos no cometer.

A veces quisiéramos que Dios nos quitara de una vez por todas ese mal hábito o mal costumbre, diéramos lo que fuera muchas veces por ya no ser así, pero la realidad es que tenemos que vivir con eso que nos desagrada de nosotros.

La pregunta de este día es:

¿Qué hacer cuando por más que intento no logro cambiar eso que tanto me desagrada de mí?

Estoy seguro que todos queremos agradar a Dios, estoy seguro que en nuestro corazón hay un anhelo profundo de agradarlo, pero a veces nuestra intención de agradarlo es interrumpida por nuestra acción que dice exactamente lo contrario a lo que nuestra intención quería.

Humildemente quiero citar algunas cosas que nos ayudaran a responder la pregunta que acabo de hacer.

Primero: No te frustres.

A veces podemos llegar a la frustración de pensar que nunca vamos a poder cambiar eso que tanto me desagrada de mi mismo. A veces pensamos que hasta Dios está cansado de nosotros por nuestros recurrentes fallos, y es allí cuando se abre la puerta llamada frustración en donde el enemigo de nuestras almas aprovecha para lanzar toda clase de dardos de fuego con la única intención de hacernos morir espiritualmente.

¿Qué dice la Biblia?

“Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque él cuida de ustedes”. 1 Pedro 5:7 Nueva Traducción Viviente.

Segundo: Comprende que estas en un proceso.

A veces quisiéramos cambiar todo de un momento para otro, sin percatarnos que Dios nos lleva en un proceso, en el cual va moldeando cada área de nuestra vida. Dios comenzó en nosotros el día en que le entregamos nuestra vida, una obra que es maravillosa y terminada será perfecta.

¿Qué dice la Biblia?

“Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva”. Filipenses 1:6 Nueva Traducción Viviente.

Tercero: No te canses de intentarlo.

A veces cuando nos sentimos mal de no poder cambiar alguna área de nuestra vida, tendemos a sentirnos derrotados y con ello a pensar en rendirnos. Muchos se alejan de sus congregaciones, inclusive de Dios, porque piensan que nunca lo lograran. A través de la Biblia podemos notar como Dios en lugar de juzgarnos nos anima y nos motiva a que no nos cansemos de intentarlo. El problema muchas veces no es tropezar, sino que el problema mayor es que al tropezar muchas veces no queremos levantarlas.

¿Qué dice la Biblia?

“Así que no nos cansemos de hacer el bien porque, si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo”. Gálatas 6:9 Traducción en lenguaje actual.

Cuarto: Aférrate a su gracia y misericordia todos los días.

Cuando estas frustrado de no ver cambios en ti y se te olvida que esto es un proceso de Dios y quieres rendirte de intentarlo, tienes que recordar que Dios lejos de juzgarte y menospreciarte, te ama con un amor incomparable y lo demuestra cada día sobre tu vida a través de su gracia y su misericordia. Si cada uno de nosotros comprendiera la gracia y misericordia de Dios, no seriamos duros con nosotros mismos ni mucho menos con personas que son débiles y les cuesta mucho tratar de agradar a Dios.

Dios nos ama y cada día esta con la intención de ayudarnos, a veces Él permitirá que pasemos por situaciones muy difíciles, pero cada situación que pasemos por muy fácil o difícil que sea tenemos que saber que está controlada por Dios, que dicha situación ha sido medida de tal manera que podamos vencerla si nos aferramos a Dios, Él jamás nos dejara solos y estará con nosotros en cada batalla que libremos en la vida, por esa razón jamás nos deberíamos de rendir, porque su presencia está con nosotros y aunque muchas veces digamos o pensemos que no sentimos su presencia, debemos estar seguros que Él no nos ha dejado, porque podemos verlo cuando cada mañana podemos despertar, abrir nuestros ojos, levantarnos de nuestra cama y hacer lo que diariamente hacemos, todo eso en conjunto es suficiente razón para saber que Dios no nos ha dejado solos y que está de nuestro lado, por eso aferrémonos a Él, aferrémonos a su gracia y su misericordia que cada día se renueva sobre nuestra vida.

¿Qué dice la Biblia?

“Grande es su fidelidad; sus misericordias son nuevas cada mañana”. Lamentaciones 3:23 Nueva Traducción Viviente.

Quizá estos días te has sentido cansado y hasta has pensado en rendirte porque por más que intentas no logras cambiar algunas cosas de ti que te gustarían cambiar. Sin embargo en esta hora te digo: NO TE RINDAS, Dios está trabajando en ti, si en este momento no ves muchos cambios o por lo menos los que quisieras ver, pero no significa que Dios no esté obrando en ti. Solo ¡No te rindas!, busca a Dios con todo tu corazón, habla con Él como lo hicieras con tu mejor amigo, lee su Palabra porque estoy seguro que si haces esto vas camino a una renovación en tu vida.

Dios quiere que comprendas que esto es un proceso, y en este proceso no puedes adelantarte, tienes que ir paso a paso, estoy seguro que Dios está trabajando en ti, porque aunque no lo quieras ver o admitir, hay cosas de ti que ya no son las mismas, si fueras sincero contigo mismo notarias que hay varias cosas que antes hacías y ahora ya no las haces, y no porque te obligaron y no porque te las impusieron, sino porque el Espíritu Santo que está dentro de ti esta guiándote y está obrando en tu vida, tú ya no eres el mismo, tú ya no eres la misma, ¡DIOS ESTA TRABAJANDO EN TI!

¡Vamos!, ¡Ánimo! Levántate una vez más y sigue luchando, porque DIOS AUN NO HA TERMINADO CONTIGO.

¡No te canses, porque Dios no se ha cansado de ti!