Cuando pareciera que Dios no cumplirá

Devocional

¿Han vivido momentos de su vida en donde pareciera que aquella promesa que Dios en su día les hizo nunca se cumplirá?, Yo sí.

A pesar que teóricamente sabemos que cuando Dios promete, cumple, ya en el campo a la hora de la practica, y al ver todo lo contrario a lo que quisiéramos ver, llegamos a pensar que Dios no cumplirá con su promesa.

Por años espere una promesa personal que Dios hizo a mi vida, desde el momento que puso en mi corazón esa promesa la tome como cierta, la esperaba con muchos deseos, quería ver cumplida su promesa, pero de pronto las puertas se comenzaron a cerrar, todo se comenzó a nublar, toda área de mi vida comenzó a desestabilizarse y de pronto comencé a creer que iba a ser difícil que Dios cumpliera lo prometido.

Mi ojos estaban viendo totalmente lo contrario a lo prometido, ver que las puertas se cierran y que los planes que tenias se vienen abajo es razón suficiente para creer humanamente que nada de lo que en su día creíste podría pasar o se podría cumplir.

Sin embargo, aunque nuestras mente en donde incluyen nuestras ideas, pensamientos y planes se rehúsen a creer que algo bueno puede pasar o que esa promesa de Dios se cumplirá, aun y con todo lo negativo que podamos pensar, cuando DIOS PROMETE ALGO, ÉL LO CUMPLIRÁ.

Seré sincero en decir que en muchas ocasiones dude que Dios podría cumplir sus planes sobre mi vida, cuando veía que las puertas se cerraban o que mis planes se venían abajo, lo menos que pensaba era que Dios cumpliría, al contrario, en algún momento llegue a pensar que Dios se había olvidado de mi y de lo que me había prometido.

Sinceramente todo a mi alrededor me hacia creer y pensar que nada pasaría, que era el fin, que todo había terminado, sin embargo, la ultima palabra no la tengo yo, y aunque mis pensamientos quieran desestabilizar mi fe, DIOS PUEDE SORPRENDERNOS Y HACER AQUELLO QUE PARA NOSOTROS ERA YA IMPOSIBLE DE OCURRIR.

Hoy en día Dios esta cumpliendo su promesa sobre mi vida, Él me dijo: “Serás de bendición para las naciones”, yo lo creí como cual niño a su Padre, en algunos episodios al ver que todo se me venia a bajo, dude que su promesa se cumpliera, en otras ocasiones al evaluar que no era lo suficientemente bueno para que Dios me usara, también me autoexcluí, pero ¡Gloria a Él! Que no tiene el mismo concepto de mi que el que yo tengo, ¡Gloria a Él! Que a pesar de mi duda, Él iba a cumplir con lo prometido.

Hoy quiero animarte a confiar a pesar de cualquier circunstancia en que DIOS CUMPLIRÁ CON LO PROMETIDO.

No sé cual sea la promesa que Dios te dio, quizá sea la conversión de tus familiares o seres queridos, quizá sea el de un Ministerio muy bendecido, quizá sea en lo laboral o académico, pueda que sea en lo sentimental, o hasta en lo material, no sé cual promesa en específico sea, pero SI ÉL LO PROMETIÓ, entonces debes estar totalmente seguro que CUMPLIRÁ.

Quizá en este momento pareciera que Dios no va a cumplir con lo prometido, porque te sientes solo, desanimado, sin fuerzas para seguir, con muy poca fe, miras cómo tus planes se vinieron a bajo, como tu vida va rumbo al precipicio y todo lo que hay a tu alrededor te hace pensar que aquella promesa que un día recibiste NO SE CUMPLIRÁ.

Hoy quiero recordarte lo que dice la Palabra de Dios, y mas allá de lo que tu mente crea o tus pensamientos te quieran llevar a pensar, tienes que saber que:

“Dios no es hombre, para que mienta,

Ni hijo de hombre para que se arrepienta.

El dijo, ¿y no hará?

Habló, ¿y no lo ejecutará?”

Números 23:19 (Reina-Valera 1960)

No permitas que la duda te robe la satisfacción de ver cumplida esa promesa, no permitas que la duda te lleve a la ruina total, a pensar de no ver, ¡SIGUE CREYENDO! Porque Dios cumplirá, Él no mentirá, solo confía un poco más y espera pacientemente, porque sin duda Él actuará.

Quizá te parezca que Dios no cumplirá, pero no es lo que a ti te parezca o no, sino lo que Él ya dijo y cuando Él dice, SIMPLEMENTE CUMPLE.

“Además, yo estoy contigo y te protegeré dondequiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido”.

Génesis 28:15 (Nueva Traducción Viviente)

¡Dios va a cumplir, no dejes de confiar!

RAUDY DE LA ROSA