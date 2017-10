Devocional

“Las intenciones secretas son como aguas profundas,

pero el que es inteligente sabe descubrirlas”.

Proverbios 20:5 (Dios Habla Hoy)

El mundo está lleno de buenas intenciones y nosotros estamos rodeados de personas que también tienen muy buenas intenciones. Aun muchos de nosotros tenemos buenas intenciones acerca de esto o aquello.

Pero cuando la intención no se vuelve en acción entonces se convierte en una decepción.

Muchas veces tenemos la intención de cambiar ciertas áreas de nuestra vida la cual sabemos muy bien que no están como tendrían que estar.

En ocasiones hemos tenido la buena intención de decir: “¡No más!”, a aquel pecado que nos está atando y nos deja avanzar en la vida cristiana. Pero sin darnos cuenta aquello solo quedo en una buena intención.

No podemos vivir de buenas intenciones nada más, sino que tenemos que llevarlas a cabo, para que esa buena intención se vuelva una bendición.

Quizá mucho que hoy me leen han tenido la buena intención de comenzar a leer la Biblia y después de unos cuantos días, solo quedo la buena intención, pero no se realizo. Quizá algunos tuvieron la buena intención de dedicar cierta cantidad de minutos al día para hablar con Dios, pero después de un par de días esa buena intención se quedo nada más en eso, porque no seguiste el ritmo.

Muchos quizá tengan la buena intención de servir en esto o en aquello en sus congregaciones, pero no se atreven a dar el paso, a ir y llevar a cabo las buenas intenciones que tienen.

Quizá algunos tienen las buenas intenciones de ir de misiones por el mundo, pero no estás ni siquiera hablándoles de Cristo a tus vecinos, familia o amigos.

A veces llenamos nuestra vida de muy buenas intenciones, pero mientras esas buenas intenciones no se vuelvan acciones, entonces solo quedaran en ilusiones.

Hay mucha gente que tienen la buena intención de acercase a Dios, pero las buenas intenciones no te llevan a Dios, sino que lo que te lleva a Dios es la acción, el ir a donde Él esta, el seguirlo, el actuar, el tratar de hacer algo para Él, el tratar de agradarlo, no solo con la buena intención, sino con la acción.

Hoy quiero motivarte a ir más allá de las buenas intenciones, a que comiences a actuar, a llevar a la práctica o a poner en acción la buena intención, de esa manera comenzaras a ver resultados importantes en toda tu vida.

Cuando las buenas intenciones se convierten en acciones entonces dan a luz a las bendiciones.

¡Es tiempo de ACCIONAR!