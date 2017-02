RD puede superar a Trump sin consecuencias negativas

Economicas

“República Dominicana puede navegar por la turbulencia Trump sin consecuencias negativas”, así lo afirmó el experto en economía internacional, Raúl Féliz, al realizar un análisis sobre las “Perspectivas de la economía dominicana en el contexto de los nuevos retos globales”.

El economista de origen dominicano y residente en México, al ofrecer una conferencia magistral en el primer Desayuno Empresarial organizado por Banreservas, aseguró que el país no estará en el radar de la administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque su tendencia es a revisar los tratados de libre comercio en que su país tiene un comercio deficitario, como con México, Japón, Alemanía y China.

A modo de explicación, el experto sostuvo que para la economía de Estados Unidos, República Dominicana no representa competencia, ya que no es productor de manufacturas complejas, como automóviles, productos industriales o “línea blanca”, y el balance comercial del Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta) muestra un superávit favorable a Estados Unidos. “No somos parte de los grupos de presión del gobierno de Trump. No preveo un acoso vía Twitter de Trump para República Dominicana”, afirmó de manera jocosa.

Al analizar el contexto internacional que se pronostica a partir de la administración Trump, la cual define como “atípica” y con un discurso inconsistente, el economista indicó que el crecimiento económico, que se propone provocar el magnate en su país, podría favorecer las remesas y el flujo de turistas en República Dominicana, ya que aumentará los ingresos de los estadounidenses y con esto su poder adquisitivo.

Sostuvo que las nuevas políticas fiscales que aprobaría Trump para disminuir el déficit global de la nación, que se ubica en US$745,000 millones, sí podrían afectar a la economía dominicana, ya que pretende establecer impuesto a los negocios que muevan operaciones de producción fuera de Estados Unidos, lo que se llama “Tasa de Ajuste Fronterizo (BAT, en inglés)”. Sostuvo que esto provocaría que el dólar sea 20% más caro y obligaría a los países a devaluar su moneda en la misma proporción. También señaló los efectos adversos que implicaría el aumento de la tasa de interés y aseguró que solo ocurrirá si República Dominicana “no hace la tarea”.

Raúl Féliz sugirió que el régimen fiscal dominicano debe volverse más competitivo para aminorar los efectos de las acciones de Trump, sobre todo para competir por mantener y atraer mayor inversión extranjera directa al país. Valoró que la economía dominicana ha mostrado un desempeño extraordinario en los últimos 15 años, con un crecimiento robusto 2.5% por encima de su capacidad, lo que no será sostenible para los próximos dos años en los que prevé un crecimiento de 4.6%.

Refirió que llama la atención la increíble estabilidad del peso dominicano, lo que dijo refleja una economía pequeña, abierta, que usa la moneda como un ancla para la estabilidad.

(+) SOBRE EL AUMENTO DE LAS TASAS DE INTERÉS

Una de las preocupaciones de los sectores económicos nacionales es el aumento en las tasas de interés. El experto indicó que según sus cálculos, Estados Unidos podría aumentar las tasas en tres momentos: junio, en septiembre y en noviembre.

No obstante, expuso que para el 2018, si se podría ver un aumento agresivo en este sentido.

Explicó además, que se estima que los precios del petróleo se mantendrán alrededor de los US$60 el barril y el oro tendrá una tendencia a la baja, ubicándose a US$1,000 la onza.

Simón Lizardo

Al ofrecer las palabras de apertura del Primer Desayuno Empresarial, el administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mézquita, afirmó que el país logró mantener un crecimiento económico que lo colocan por tercer año consecutivo como líder en la región, en el marco de un prudente manejo fiscal y una reforzada política de control del gasto.