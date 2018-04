Iglesias danzan a ritmo urbano

Espectáculos

La música urbana ya es toda una realidad. Aunque todavía hay sectores sociales que se resisten a este ritmo, ya son más quienes lo consumen que quienes la critican.

Una muestra de este fenómeno es la aceptación que ya le da la comunidad cristiana, sector que cuenta con su propio movimiento urbano, el cual ha logrado cruzar la barrera de lo secular al utilizar un estilo similar, pero con un mensaje positivo que resulta atractivo para quienes lo escuchan, logrado así su cometido: captar inconversos hacia su zona de concepción (la iglesia).

El grupo Aposento Alto se ha encargado de enaltecer este estilo a través del rap, hip hop, trap y otros ritmos, en fronteras más allá de las religiones, y penetrando en mercados no cristianos donde gozan de un rotundo apoyo.

Natán El Profeta, Philippe, La Noe y Pérez, en la actualidad se han convertido en los jóvenes conversos de mayor popularidad, llevando un mensaje positivo que trasciende en todas las áreas que componen los distintos géneros musicales nacionales e internacionales dentro y fuera del cristianismo.

Explicaciones

“Nosotros no nos refugiamos en una religión, nosotros somos protestantes. Debido a un aspecto cultural del país la música urbana no era aceptada en lo absoluto en la iglesia, pero luego de que la gente fue entendiendo y aprendiendo de que la música es una creación de Dios, ya con el tiempo y el trabajo, se ha entendido que el problema no está en la música sino en el contenido. El problema no es la envoltura del regalo sino lo que hay dentro, y ya la gente ha entendido eso”, expresó Philippe al respecto de la aceptación del género urbano dentro de la iglesia.

En ese mismo sentido, Natán El Profeta dijo que “lo que ha abierto las puertas a la música urbana cristiana en todo los aspectos han sido los frutos, y esos frutos son personas que han sido alcohólicos que ya han sido restaurados, gente con vicio, gente con problemas, gente convictos, han sido restaurados por el poder de Cristo a través de una música, a través de un mensaje que escuchó en una música y cambian de parecer”.

Desde su creación en el 2008, Aposento Alto no ha parado de brindar buenas propuestas, como se evidencia en sus cuatros álbumes de estudio: “A precio de sangre” (2008), “El último testamento” (2010), “Tratado en audio” (2015) y “Almas” (2016).