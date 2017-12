Prisión a menor por violación venezolana, al resto será hoy

Nacionales

Cinco de ocho jóvenes involucrados en el abuso sexual a una venezolana fueron detenidos y uno, menor de edad, recibió prisión preventiva de un mes, que debe cumplir en el Centro de Corrección de Menores del sector Pastor, Bella Vista.



Al resto le conocerán medida de coerción hoy. Ayer fue aplazada porque Luis Manuel Mata Arias no tenía abogado.



Los imputados apresados son Mata Arias y Alexander Arias Tejada (Alex El Pipero), ambos de 18 años de edad; Anthony José Gómez Gómez o Anthony Arias (El Puki), de 20, y Yeurys Ismarly López Caraballo (El Flaco) y/o Peluche), de 22.



La Procuraduría General informó que persigue a otros tres.

Los prófugos son los conocidos como Yeison (El Animal); Renso Arias, y “Alex el de Miro”, informó la Procuraduría General de la República.



El hecho del que les acusan ocurrió el 9 de diciembre en el municipio de Licey Al Medio, según denunció la víctima, quien está bajo protección en una casa de acogida, en la que de acuerdo con las autoridades, recibe las atenciones y el seguimiento que su caso amerita.



Según narró, sus atacantes la llevaron a un solar baldío donde después de abusarla sexualmente la despojaron de sus pertenencias e hirieron en distintas partes del cuerpo, y la amenazaron con matarla si denunciaba el hecho.



Pidió la asistencia de la embajada de Venezuela en República Dominicana, para que la envíen de regreso a su nación.

“Yo me quiero ir para mi país, pero no puedo, ya que me robaron todos mis documentos y dinero”, expresó la víctima cuyo nombre es omitido por su pudor.



La medida de coerción al menor le fue impuesta por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.

A los demás se les conocerán la coerción en la justicia ordinaria, en Santiago, informó la PGR en un documento de prensa.

