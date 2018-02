Director escuela de economía de la UASD asegura modelo económico de RD está agotado

Nacionales

Dice es una “barbaridad” afirmaciones de que un millón 200 mil dominicanos salieron de la pobreza en cinco años

Santo Domingo, R.D.-El director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco Cruz aseguró que el modelo económico de la República Dominicana está agotado y deben producirse importantes reformas sociales y de los mercados que impacten positivamente en la vida de los ciudadanos.

Entrevistado por el periodista Vargavila Riverón en el programa “Frías y Calientes” que se transmite por el canal Hilando Fino TV, Ciriaco sostuvo que la nación ha caído en la “trampa” de los países de ingresos medios y que el crecimiento económico que pregonan las autoridades se ha convertido en un marketing, porque no se refleja en los sectores más vulnerables del país.

“Tenemos que llevar ese crecimiento a los sectores más sensibles, desde mi punto de vista creo que el modelo económico está agotado, aunque no ha colapsado, debe haber un proceso importante de reforma, una de las recomendaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional es que la economía dominicana tiene que seguir las reformas porque hemos caído en la trampa de los países de ingresos medios, hay que hacer transformaciones de los mercados, reformas sociales, si no lo hacemos vamos a seguir como todos los años, hablando de que hemos crecido y eso se ha convertido en un marketing”, declaró el economista y catedrático universitario.

Reiteró que ha insistido en que para redistribuir gran parte del crecimiento económico, se deben incrementar los salarios a quienes ganan sueldos mínimos, “por eso es el reclamo de la población que cuando la economía crece no siente ese crecimiento, porque se concentra en aquellos que tienen altos salarios y dejamos a un lado a la mayoría que tiene sueldos mínimos, lo que genera desigualdad”.

Asimismo, criticó la metodología de medición de pobreza utilizada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, afirmando que es “imposible y una barbaridad” las afirmaciones del presidente Danilo Medina, de que un millón 200 mil dominicanos salieron de la pobreza en cinco años.

“Esa metodología lo que hace subvaluar el número de pobres, porque solamente se toma en consideración el ingreso, creo que reducir la pobreza en 5 años en prácticamente 15 puntos porcentuales es una barbaridad, eso es imposible, porque los salarios en el país no se han incrementado de manera sustancial, todo lo contrario, el sueldo que se vincula con el poder de compra del peso dominicano es menor hoy en día que el año 2000, yo creo que ahí hay muchos elementos que no cuadran, eso es una visión optimista del presidente de la República, que no recoge toda la realidad”, apuntó.