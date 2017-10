¿Y cómo es la vaina?

Opinión

*“La lección de la historia es una lección muy importante y debemos estudiarla todos los días. Aquí ha ocurrido en los últimos tiempos que estudiar la historia y decir lo que la misma historia dice, es una ofensa para mucha gente”. (Juan Bosch).-

1.- QUIERE DECIR, que el PLD tiene que consultar a la legislación para establecer qué hacer con las primarias para elegir el candidato para las elecciones del 2020. Estoy curado de eso (votaré por el que salga), la primera vez que el PLD acudió a unas elecciones fue en 1978 y sacó una votación tan pírrica que se llevó por delante a su primer secretario general, Antonio Abreu Flores, a su hermana, y a un grupo encabezado por Milagros Ortiz Bosch, sobrina de líder, Juan Bosco Guerrero, Amiro Cordero Saleta y otros más. A lo único que no tiene derecho el PLD (ya viejo y mañoso como “la burra de la novela de Don Juan”, y de un amigo llamado Minguín, el blanco, como le dijo la mamá de una novia llamada Yolanda, en Las Caobas, “viejo mañoso” -y eso: que era jovencito en ese entonces --no tenía todavía los cuatro hijos hombres y mujeres que tiene hoy--, aunque más mañosa era la novia de Liceo, que ya desde entonces, se las sabía todas y una más, pero la mamá, --‘apoyadora’ como mi cuñada Taty Bretón Martínez--, cuando Minguín llegaba a la casa de la novia, la Yoli, la mamá le decía que “estaba durmiendo, pero cuando el hombre descubrió la mentira, le salió con ésa de “viejo mañoso”); pues el PLD de ahora que haga lo que tiene que hacer, como proclama Euclides Gutiérrez Félix, pero no tiene derecho a dividirse, porque sería entregar el triunfo, y eso no se lo perdonaría jamás el Juan Bosch que conocí. ¡No juegues Magino! Don Juan no perdonaría -porque varias veces dijo que los adagios populares resumen cientos y miles de años de sabiduría popularóque el PLD, que no tiene adversarios de peso, haga como el famoso Chacumbele: ¡el mismito se mató! Hagan los dirigentes actuales del PLD lo que quieran pero no pueden dividir el instrumento forjado por él y su trabajo de 24 horas diarias. ¡Nadie en el PLD tiene el derecho de dividirlo ganado!

2.- UN DIPUTADO al parlamento libanés del Hezbollah (Partido de Dios), que todos los medios occidentales le llaman ‘terrorista’, aunque en verdad este pobre analfabestia de Vicente Noble no sabe a qué terrorismo se refieren, advirtió en una entrevista que su país el Líbano, si vuelve a ser intervenido por Israel no será lo mismo que en 1982, cuando Ariel Sharon, lo invadió siendo ministro de Defensa (con las matanzas de palestinos en Sabra y Chatila) y donde apareció Yasser Arafat con una Kaláshnikov (AK 47) al hombro en una calle solitaria de Beirut. El diputado al parlamento libanés por el Hezbollah advirtió que si Israel los invade nuevamente pagará con sangre su osadía, pues los puntos claves del país hebreo están hoy bajo su poder de fuego. (Averiguaré más, aunque las voces de Israel afirman que el Hezbollah obedece órdenes de Alí Jomenei, jefe espiritual y jefe de Estado iraní).

3.- EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y LEY DE GASTOS PÚBLICOS (2018) dedica importantes recursos a educación, salud y pago a la deuda social. Sin importar ‘decires’, Danilo está en lo suyo y hay avenidas y calles de todo el país llenos de víveres, tal y como prometió el ministro de Agricultura, Estévez. La única preocupación de varios economistas y gente variopinta es el aumento de la deuda externa, pero el gobierno, ante los ciclones, no puede hacer como el gobierno federal de EEUU con Puerto Rico, que todavía hoy carece de agua potable y electricidad. ¿Okey?

LISTIN DIARIO